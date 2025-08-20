Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan hava durumu raporlarına göre yurdun pek çok kesiminde yağış beklenen bir gün olacak. Yurdun güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerine de çıkan kavurucu sıcakların etkili olması beklenirken diğer bölgeler mevsim normallerinde ağustos sıcakları yaşayacak.Rüzgarlar Ege bölgesinin kuzeyini etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuzey bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren diğer bölgelerde ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.Marmara Bölgesi'nin üst ve doğu kesimlerinin yoğunlukta olduğu yağış tablosu görülebilir. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Sakarya'da yağmur bekleniyor.Karadeniz'in batısında Düzce, Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük'te sağanak geçişi yaşanacak.İç Anadolu'da Konya, Çankırı, Niğde ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.Akdeniz'de Osmaniye, Hatay kıyı kesimleri, Adana ve Mersin'in iç taraflarında yağış olabilir.Sabah 06.00 itibarıyla ilçe ilçe aralıklı sağanak yağış geçişleri görülebilir. Etkisinin öğleden sonra azalması bekleniyor. Megakentte gün içerisinde beklenen ortalama sıcaklık 29 derece olacak.BALIKESİR °C, 31°CAra ara yağışların görüleceği gün olacakÇANAKKALE °C, 31°CBulutluEDİRNE °C, 31°CParçalı bulutlu,İSTANBUL °C, 29°CGün içerisinde ilçe ilçe yağış geçişleri yaşanacakA.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu,DENİZLİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CKıyı bölgelerde yağış geçişleri görülecekISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CÖğleden sonra yağış görülecekYOZGAT °C, 29°CAz bulutluBOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 32°CParçalı bulutlu,ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açık