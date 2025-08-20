Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye ağustos ayının ortasında fırtına ve sağanak yağışlı günler yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritalara göre yurdumuz üç koldan sağanak yağışlı bir gün yaşayacak. Bazı bölgeler yüksek sıcaklıklarla kavrulmaya devam ederken yağış etkisiyle bazı bölgeler kısa süreli ferahlayacak. İşte detaylar....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan hava durumu raporlarına göre yurdun pek çok kesiminde yağış beklenen bir gün olacak. Yurdun güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerine de çıkan kavurucu sıcakların etkili olması beklenirken diğer bölgeler mevsim normallerinde ağustos sıcakları yaşayacak.
YAĞIŞ İÇİN SAAT VERİLDİ
Rüzgarlar Ege bölgesinin kuzeyini etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuzey bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren diğer bölgelerde ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişleri yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı.
YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Marmara Bölgesi'nin üst ve doğu kesimlerinin yoğunlukta olduğu yağış tablosu görülebilir. İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Sakarya'da yağmur bekleniyor.
Karadeniz'in batısında Düzce, Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük'te sağanak geçişi yaşanacak.
İç Anadolu'da Konya, Çankırı, Niğde ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.
Akdeniz'de Osmaniye, Hatay kıyı kesimleri, Adana ve Mersin'in iç taraflarında yağış olabilir.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Sabah 06.00 itibarıyla ilçe ilçe aralıklı sağanak yağış geçişleri görülebilir. Etkisinin öğleden sonra azalması bekleniyor. Megakentte gün içerisinde beklenen ortalama sıcaklık 29 derece olacak.
MARMARA
BALIKESİR °C, 31°C
Ara ara yağışların görüleceği gün olacak
ÇANAKKALE °C, 31°C
Bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu,
İSTANBUL °C, 29°C
Gün içerisinde ilçe ilçe yağış geçişleri yaşanacak
EGE
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu,
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Kıyı bölgelerde yağış geçişleri görülecek
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Öğleden sonra yağış görülecek
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı bulutlu,
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık