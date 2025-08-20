Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 62 bin 122’ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 58 kişinin hayatını kaybettiği ve 185 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Son saldırılar ile İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 122’ye, yaralananların sayısının ise 156 bin 758’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 576 kişinin hayatını kaybettiği, 44 bin 717 kişinin yaralandığı ifade edildi.Bakanlık, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 18’e, yaralananların sayısı 14 bin 947’ye yükseldi.Bakanlık, son 24 saatte 3 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 112’si çocuk olmak üzere 269’a yükseldiğini açıkladı.