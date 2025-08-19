Mutlu insanların yaşadığı bir ilçe... Yazın nüfusu 12 kat artıyor!

Yalova'nın 5 mahalleden oluşan 40 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, yaz aylarında denizi, kumu, gece eğlencesi ve yakınlığıyla, tatilcilerin ilgi odağı oluyor.Geçen yıl yaz ayında 400 bine yakın tatilciyi misafir eden Çınarcık, bu yıl 500 bin tatilciye ev sahipliği yaparken, konaklama tesislerinde doluluk orası ise 95'e ulaştı.Yaz sezonunda 500 bin kişiyi ağırlayan Çınarcık'ın, ulaşım rahatlığı nedeniyle, özellikle İstanbul ve Bursa'dan gelen tatilcilerin yoğun tercih ettiğini söyleyen Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, şunları söyledi:'Kıyı turizminin hakim olduğu ilçemizde geçen yıl bu mevsimde 400 bin kişiyi ağırlarken, bu yıl 500 bin kişiye ev sahipliği yapıyoruz.'Konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Tatilcilerimiz, ilçe ekonomisine katkı sağlıyorlar.Çınarcık turizm ilçesidir. Bu yaz sezonumuz da yoğun geçiyor.''Çınarcık, İstanbul'a ve Bursa'ya yakın olduğumuz için, günübirlik turizmi yaşatıyor. Çınarcık, mutlu insanların yaşadığı bir ilçedir. Esnafa yaz sezonunun nasıl geçtiğini sorduğumda, herkes memnun olduğunu söylüyor. Çınarcık'ta trafik sorunumuz yok. Her yere yürüyerek de ulaşabilirsiniz.'Turizm işletmecisi Üstün Barut (50) da ilçe esnafının sezonun yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:'Yoğunluğumuz gayet güzel. Kaymakamımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Çınarcık'ta turizm inanılmaz destekleniyor.''Çevredeki illerden buraya gelip, günlük tatilin tadını çıkarıyorlar. İnsanlar gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. Fiyat olarak da pahalı bir yer değildir. Çocuk ve aileler gönül rahatlığıyla burada tatil yapıyor. Yoğunluğumuz geçen seneye oranla arttı.'