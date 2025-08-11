Üniversiteye giren öğrencilere müjde: Gebze belediyesi duyurdu

Gebze Belediyesi, ilçede yaşayan ve ilk kez üniversiteye başlayan öğrencilere yönelik maddi destek programını yeniden hayata geçiriyor. Programa göre, Gebze'de ikamet eden, devlet üniversitelerine kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 burs kazanan lisans öğrencileri 10 bin TL maddi destek alacak.Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün önerisiyle belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilen proje, geçen yıl da binlerce öğrenciye destek sağlamıştı. Program, hem öğrencilerin hem de ailelerinin üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi amaçlıyor.Başkan Büyükgöz, yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin potansiyeline güveniyoruz. Onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim konusu bizim için her zaman öncelikli. Çünkü ülkemizin yarınları, bugünün genç ellerinde şekillenecek.” ifadelerini kullandı.