Dgs sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ÖSYM, 2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi takvim üzerinden paylaştı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuçlarına erişebilecek.DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.