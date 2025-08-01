Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; dana salamda domuz eti, baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya ve kıymada sakatat kullanımı tespit edildi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: