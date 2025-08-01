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Beyaz Gazete
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Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...
Ekleme: 1.08.2025 - 09:18 Güncelleme: 1.08.2025 - 09:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Son yapılan testlerde; dana salamda domuz eti, baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya ve kıymada sakatat kullanımı tespit edildi.

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...

Çocuklar kahvaltıda yiyordu! İçinden domuz eti çıktı...