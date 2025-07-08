Şehit Celattin Uyanık gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın (24) memleketi Bitlis’te kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Millet Vekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ak Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, kurum amirleri, şehidin ailesi, yakınları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.