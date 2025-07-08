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Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 8.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 8.07.2025 - 11:23 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: İHA
Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ağır yaralı
Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Cengizhan Ö., idaresindeki 28 ADF 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada hurda yığınına dönen aracın sürücüsü Cengizhan Ö., yaralandı.

HATANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan Cengizhan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerince ise kaza yerinde incelemeler yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA