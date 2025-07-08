Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında bir kaza meydana geldi.Cengizhan Ö., idaresindeki 28 ADF 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.Meydana gelen kazada hurda yığınına dönen aracın sürücüsü Cengizhan Ö., yaralandı.HATANEYE KALDIRILDIYaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.DURUMU AĞIRHastanede tedavi altına alınan Cengizhan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIKaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerince ise kaza yerinde incelemeler yapıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.