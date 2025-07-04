Uğur Kotan Kimdir? Evli mi, Nereli, Kaç Yaşında?

1987 doğumlu olan Uğur Kotan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı bölümünden mezun olmuştur. İstanbul'da doğup büyüyen Kotan, halen yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.Uğur Kotan, Türk medya sektöründe uzun yıllardır aktif olan başarılı bir televizyoncudur. Eğitim hayatına dair kamuoyuna açık net bilgiler bulunmasa da, meslek hayatındaki istikrarlı yükselişi ve çalıştığı kurumlarda edindiği tecrübeler, onu sektörün güvenilen isimlerinden biri haline getirmiştir.Medya kariyerine 2006-2007 yıllarında Show TV'de magazin muhabiri olarak başladı. Burada televizyonculuk alanında ilk deneyimlerini kazandı. Kotan, Show TV'den sonra Kanal D, Star TV, TV8, Beyaz TV, Ekol TV ve Posta Gazetesi gibi kurumlarda uzun yıllar çalıştı.TV8'de çalıştığı dönemde Uğur Kotan, program yapım süreçlerinde görev aldı; yapımcılık ve içerik geliştirme konularında aktif rol üstlendi.Posta gazetesinde çalıştı. Burada köşe yazıları yazdı ve haber merkezinde görev aldı.Kanal D'ye geçti. Kanal D bünyesinde çeşitli projelerde görev aldı.Ekol TV'de magazin istihbarat şefi olarak görev yaptı. Magazin haberlerinde kulis bilgileri ve özel dosyalarla öne çıktı.Yeniden Kanal D'ye döndü ve Magazin D programında istihbarat şefi olarak görev aldı. Buradaki görevinde sektörel tecrübesiyle dikkat çeken özel haberlerin hazırlanmasına öncülük etti.Uğur Kotan'ın medeni durumu kamuoyunca sıkça merak edilse de, bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Kotan'ın evli olup olmadığına dair açık bilgi yer almamaktadır.Uğur Kotan, medya dünyasındaki tecrübesi ve magazin alanındaki uzmanlığıyla sektörde önemli bir konuma ulaşmıştır. Beyaz TV, TV8, Posta gazetesi, Kanal D ve Ekol TV gibi köklü kurumlarda edindiği deneyimlerle adından sıkça söz ettiren Kotan, kariyerine başarıyla devam etmektedir.