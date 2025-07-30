Bodrum’da Zamansız Bir Yaz Gecesi! Caresse Bodrum 10. Yılını Glow&Celebrity Boss Mag ile Kutladı

Caresse Bodrum 10. Yılını Glow&Celebrity Boss Mag ile kutladı. Koleksiyonluk zamansız sayılarıyla yayıncılık dünyasında fark yaratan, iş dünyası, cemiyet, tasarım, moda, gastronomi, seyahat ve kültür-sanat alanlarında ilham veren içerikleriyle öne çıkan Glow&Celebrity Boss Mag, bu özel gecede ışıltısını Bodrum’a taşıdı.Derginin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Gülşah Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “Yaz Partisi”, iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Gecede sahne alan Selen Beytekin, güçlü sesi ve etkileyici performansıyla konuklara müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı.Gecenin sponsorlarından Azimut Yachts, en yeni modeli “Azimut Seadeck 6 “Caresse’in enfes koyunda davetlilerin beğenisine sundu. Caresse Bodrum’ un özel koyunda düzenlenen davette konuklar zarif atmosferin ve Akdeniz akşamlarının büyüsüne kapılırken, Glow&Celebrity Boss Mag’ın estetik vizyonu ve yaratıcı ruhu geceye damgasını vurdu.10. yıla yakışır bu özel kutlama, Bodrum’un yaz takvimine stil sahibi bir imza olarak şimdiden yerini aldı.