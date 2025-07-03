Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Temmuz 2025'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi için Azerbaycan’ın Hankendi şehrine gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrine resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi'ne katılacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi'ne katılmak üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Hankendi şehrini ziyaret edecektir.' açıklamasında bulundu.