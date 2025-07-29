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Beyaz Gazete
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Amasya’da yürek burkan olay! Emekli olduğu gün...

Amasya’nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün atında kalarak hayatını kaybeden sürücünün, sağlık sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan bugün emekli olduğu öğrenildi.

Ekleme: 29.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Amasya’da yürek burkan olay! Emekli olduğu gün...
Hayatını kaybetti

Amasya'nın Taşova ilçesi Faravga mevkiinde kontrolden çıkan bir traktör bahçeye devrildi. Araçtan savrulan sürücü 31 yaşındaki Mücahit Demirci ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Amasya’da yürek burkan olay! Emekli olduğu gün...

Sağlık sorunları olduğu öğrenildi

Türk Hava Kuvvetlerinde 9 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Demirci'nin sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu emeklilik kararının bugün çıktığı öğrenildi. Emekli olduğu gün gelen vefat haberi meslektaşlarını yasa boğdu.

Amasya’da yürek burkan olay! Emekli olduğu gün...