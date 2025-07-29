Amasya’da yürek burkan olay! Emekli olduğu gün...

Amasya’nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün atında kalarak hayatını kaybeden sürücünün, sağlık sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan bugün emekli olduğu öğrenildi.

Amasya'nın Taşova ilçesi Faravga mevkiinde kontrolden çıkan bir traktör bahçeye devrildi. Araçtan savrulan sürücü 31 yaşındaki Mücahit Demirci ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Türk Hava Kuvvetlerinde 9 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Demirci'nin sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu emeklilik kararının bugün çıktığı öğrenildi. Emekli olduğu gün gelen vefat haberi meslektaşlarını yasa boğdu.