eşil Vatanımız yanıyor! 4 ayrı noktada alevlerle nefes kesen mücadele

Orman yangınları Yeşil Vatanımızı hedef aldı. Yurdun dört bir yanından yükselen alevler, hem ciğerimizi hem de yüreğimizi yaktı.Karabük- Ankara kara yolunun Burunsuz köyü yakınlarında 22 Temmuz salı günü saat 16.30 sıralarında, Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30 ve aynı gün Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine söndürme helikopterleri, çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 14 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan köylerden Kamış köyünün bir mahallesinde alevlerin sıçraması sonucu 20 ev ve yapıda zarar oluştu.Yangın bölgelerinde gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Çalışmalar kapsamında Karabük- Ankara karayolunun Burunsuz köyü mevkisindeki yangın 17 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki yangınları ise söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Yangınlarda 5 yangın söndürme personeli dumandan etkilenirken, personeller tedavileri sonrası söndürme çalışmalarına devam etti. Ayrıca, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünde yangının başladığı saatlerde, yangının çıktığı bölgede olduğu yönünde ihbar üzerine köy sakini B.K. (58) yangını çıkarmış olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alındı.Karabük Valisi Mustafa Yavuz da yangınların ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmaları takip etti. Ekiplerden yangının durumu ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı. Yavuz açıklamasında, 'Salı günü başlayan bir orman yangımız vardı. Onu 17 saat içerisinde kontrol altına aldık. Ancak daha sonrasında çarşamba günü Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle alana yayıldı. Çavuşlar köyünde başlayan bu yangın hem Ovacık'a hem de merkez ilçeye yayıldı. Maalesef arazinin dik ve sarp olması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklarla karşılaştık' dedi.Vali Yavuz, yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini anlatarak, '14 köy boşaltıldı. Bu 14 köyümüzün içinde sadece Kamış köyünün bir mahallesi ve çevresindeki evlerimiz zarar gördü. Burada 20 bağımsız bölüm zarar gördü. Ahırlar, samanlıklar ve evler var. Zaten orayla ilgili de AFAD, Defterdarlık ve Çevre, Şehircilik tespitlerini yaptılar. Bugün itibariyle de zarar gören vatandaşlarımıza destek ödemeleri yapıldı. Ev isteyenlere de konteyner evlerimiz geliyor. 613 hanemiz tahliye edildi ve 1006 vatandaşımızı kapsıyor. Kamış köyü harici diğer köylerdeki vatandaşlarımızı tamamen can güvenliği açısından tahliye ettik. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alır, söndürme ve soğutma çalışması sonrası güvenli şekilde evlerine yerleştiririz. Vatandaşlarımız şu anda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün hem Ovacık'taki kampında hem de yurtlarımızda isteyenleri misafir ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız eşinin, dostunun, akrabalarının yanına gitti. Bazı vatandaşlarımızın da 2'nci evleri var oraya geçtiler' dedi.Bölgede hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, '363 araçla birlikte 1386 personelimiz orman yangınında görev alıyor. Bu arada sadece evi zarar gören vatandaşlarımız değil, aynı zamanda tarımsal alanları zarar gören vatandaşlarımızın da zararları karşılanacak. Tarımsal alanlarla ilgili Tarım İl Müdürlüğü, konutlarla ilgili zararlarla Çevre, Şehircilik Müdürlüğümüz hasar tespitleri yapıyorlar. Tespitlerin ardından vatandaşlarımızın zararları giderilecek' diye konuştu.Yangına müdahale sırasında 5 personelin dumandan etkilendiğini belirten Yavuz, 'Yangından etkilenen 5 personelimiz oldu. Özellikle dumandan etkilendiler. Onların da bu süre içerisinde tedavileri yapıldı ve tekrar görev başına döndüler. Bugün 15 helikopterimiz ve 2 uçağımız yangın söndürmek için görevlendirilmişti. Gece boyunca devam eden yangından dolayı dumanların bir grup şeklinde gökyüzüne çökmesinden dolayı sabahın ilk saatlerinde helikopterlerimiz ve uçaklarımız görüş açısı olmaması nedeniyle müdahale edemediler. Müdahale biraz öğleden sonraya kalmak zorunda kaldı. Yarından itibaren inşallah havadan müdahalede bugün yaşadığımız sorunları yaşamayız' diye konuştu.Yangınla ilgili ihbar üzerine bir kişinin gözaltına alındığını ve adli sürecin devam ettiğini belirten Vali Yavuz şunları söyledi:'Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünde devam eden yangınla ilgili vatandaşımızın ihbarı üzerine jandarma ekibimiz 1 kişiyi gözaltına aldı. Onunla ilgili adli süreç devam ediyor. Gerekli delil ve belgeler toplandıktan sonra eğer böyle bir suça karışmışsa gereği yapılacaktır. Hiçbir şekilde bu yeşil vatanımıza, ülkemize, ormanlarımıza, vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın evlerine kasıt veya ihmalle yangın çıkartma noktasında yanlışa bulaşan birileri varsa devletimiz gereğini yapacaktır.'Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde havadan ve karadan müdahaleler ile sürüyor. Yamaçlardan tarım arazilerine doğru yaklaşan yangına, akşam saatlerinde askeri Chinook tipi helikopter de müdahale etti. Sarıcaova Köyü ile Alanlı Köyü arasındaki dağlık alanın yamacındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki köy arasındaki dağlık alanda alevleri kontrol altına alma çalışmaları dron ile görüntülendi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yanan ormandan yükselen duman güneşin önünü kapladı. Gökyüzünde oluşan kızıl renk dikkati çekti.Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 82 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 su tankeri, 8 greyder, 10 dozer, 1 vinç, 5 treyler, 2 lastik tekerlekli loder, 2 ambulans, 42 diğer araçlar olmak üzere toplam 520 personel ile müdahale edildi. Yangından etkilenen 8 kişiden 3'ü dün akşam, 5'i de sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yangının ulaşma riskine karşı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyünden tedbir amacıyla dün tahliye edilen 58 kişi, 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan güvenli bölgede bekleyişini sürdürüyor. Sarıcaova Köyü merkezindeki AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi'nde de ilgili kurumların yangına yönelik tedbir ve söndürme çalışmaları takip ediliyor.Yangının ilk anından itibaren seferber olduklarını belirten Sarıcaova köyü sakini Şaban Kurugöz (64), 'Yangın öğle saatlerinde bizim tarafa sıçradı. Köydeki halk tahliye edildi. Rahatsızlığı olan yaşlılarımız ilk etapta tahliye edilerek KYK yurtlarına yönlendirildi. Ancak köyümüzün nüfusu az ve çevre köylerle akrabalık bağlarımız olduğu için biz akrabalarımızın yanına gittik. İki gündür köyde değildik, döndük. Bizim köyümüz şu anda yangın riskinden kurtuldu ama yangın hala devam ediyor' dedi.Şehit haberiyle derin üzüntü yaşadıklarını belirten Kurugöz, 'Devletimiz, çevredeki halk burada. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz gıda ve çay dağıtıyoruz. Biz ormanlara her zaman sahip çıktık, zamanında tapulu arazilerimizi bile ormana verdik. Ormanlarımıza hep özen gösterdik. Ama ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Şehit olan arkadaşlarımız, gençlerimiz oldu. Asıl bizi en çok bu acı yıktı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz' diye konuştu.İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanda yangın çıktı. Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını 5 saat süren mücadelenin ardından, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozerin görev yaptığı öğrenildi.Sakarya ile Bilecik sınırında bulunan Ciciler Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin süren yoğun çalışmasıyla 24 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yangının başladığı noktada çok sayıda cam şişe bulundu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Gaziantep'te makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi kırsal Üçgöze Mahallesi sınırlarında bulunan makilik ve ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın bölgesine takviye olarak iki helikopter ve orman ekipleri de yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının olduğu bölgede yer yer soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarla mücadele için çalışan ekipler ve yapılan tahliyeler hakkında açıklama yaptı.AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre; Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülüyor. Yangınlara karşı mücadele kapsamında; 4 bin 231 personel 45 hava aracı ve 1236 kara aracı görev yapıyor. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve AFAD daire başkanları da yangının meydana geldiği illere gitmek suretiyle süreci yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların koordinasyonuna destek sağlıyor.AFAD, olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Sakarya Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden 1105, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden 1006 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşın ise güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Ayrıca Sakarya- Geyve/ Bilecik- Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve 1796 büyükbaş; Eskişehir-Seyitgazi/ Afyonkarahisar- İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvanın güvenli bölgeye alındığını bildirildi.AFAD'dan yapılan paylaşımda orman şehitleri de anılarak, 'Eskişehir'in Seyitgazi İlçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine sirayet eden orman yangınında, alevlere karşı cansiperane bir şekilde mücadele eden beşi orman çalışanı, beşi AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman kahramanı kardeşimiz maalesef hayatını kaybetmiş, şehit olmuştur. Orman kahramanı Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz' denildi