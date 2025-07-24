Rüşvet tapelerinden CHP'li başkan çıktı! Telefon görüşmesinde yolsuzluk itirafı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ortaya çıkan tape kayıtlarında CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile ilgili dikkat çeken naylon fatura ifadeler yer aldı. Kayıtlara 'naylon fatura' iddiaları yansıdı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından operasyon düzenlenmişti.Soruşturması kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı olan Tuncay Tolga Özçakmak ile CHP Beykoz eski Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yılmaz arasında geçen telefon görüşmesi tape kayıtlarına yansıdı.İkili arasında geçen söz konusu telefon görüşmesinde CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile ilgili ilginç ifadeler yer aldı.Özçakmak ile Yılmaz arasında geçen telefon görüşmesinin bir bölümünde Ozan Yılmaz, CHP İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'a fırça çekildiğini ve son bir defa uyarıldığını belirtildi.Tuncay Tolga Özçakmak da Yılmaz'a cevaben Taştan'ın çok defa uyarıldığını söyleyerek 'Adam at koşturuyor. Beykoz'u AKP'ye geçirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.' ifadelerini kullandı.Ayrıca ortaya çıkan telefon görüşmesi tape kayıtlarında Ozan Yılmaz yine CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan için 'O kadar naylon fatura yapacak buna dokunmayacaklar….' dediği kayıtlara geçti.Konuşmanın devamında ise Tuncay Tolga Özçakmak'ın, 'Kardeşi de PKK'dan yurtdışındaymış doğru mu?' sorusuna Ozan Yılmaz 'Evet doğru doğru Hollanda'da abi kaçak.' yanıtını veriyor.Bu tapeler üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Beykoz CHP İlçe Başkanı hakkında vergi kaçakçılığı suçundan Beykoz Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.