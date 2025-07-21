Son Seçim Anketi Açıklandı: Bugün Seçim Olsa Hangi Parti Önde?

Optimar Araştırma Şirketi, 25 Haziran - 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ankette, katılımcılara tek bir soru yöneltildi:

"Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?"





Ankette çıkan sonuçlara göre AK Parti, yüzde 34,4 oy oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor. Hemen ardından gelen CHP, yüzde 30,3 ile ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 11,9 oy alan DEM Parti bulunuyor.

İlk 5 Sıralaması Şöyle:

AK Parti: %34,4

CHP: %30,3

DEM Parti: %11,9

MHP: %8,8





İYİ Parti: %6,7

Baraj Altında Kalanlar:

Ankette barajı aşamayan partiler de dikkat çekiyor.

Zafer Partisi yüzde 3,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,9

Büyük Birlik Partisi ise yüzde 1,0 oy aldı.





Diğer küçük partilerin toplam oyu ise yüzde 2,3 olarak ölçüldü.

Ne Anlama Geliyor?

Bu sonuçlara göre, seçime bugün gidilse AK Parti birinci parti olmayı sürdürüyor.CHP %30.3'lük oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti’nin yüzde 12’ye yaklaşan oy oranı ise dikkat çekici. İYİ Parti oy kaybederken Zafer Partisi ve Yeniden Refah da sosyal medyada abartıldığı gibi henüz barajı geçecek desteğe ulaşmış değil.

Atmosferinin giderek ısındığı bu dönemde, önümüzdeki aylarda partilerin atacağı adımlar, seçmenin kararını ciddi şekilde etkileyebilir gibi görünüyor.



