Kamu toplu iş sözleşmelerinde kilidi Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı! Ücret tamam sıra sosyal haklarda

Kamu işçileri için devam eden toplu iş sözleşme müzakerelerinde uzlaşmaya bir adım daha yaklaşıldı.Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) üçüncü teklifiyle uzlaşma kapısı aralanırken, önümüzdeki hafta toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünün kaleme alınması bekleniyor.Hükümet ve işçi kanadı önümüzdeki hafta ücret dışındaki ekonomik ve sosyal hakları masaya yatıracak. Kamu toplu iş sözleşmesine ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...Tıkanan uzlaşmanın kilidini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açtı. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığı kamp ve ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu'nda işçiye verilecek olan zam konusu kapsamlı olarak ele alındı.Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'la görüşmesinde "Biz her zaman 'çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik.O zaman bu doğrultuda bütçenin imkânlarını zorlayalım" talimatını verdi. Bu doğrultuda hükümet yüzde 17 olan 2025 yılı ilk altı aylık zam teklifini yüzde 24'e çıkarırken, diğer üç döneme ilişkin olarak da "enflasyon oranında zam" formülünü devreye soktu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ücrete yönelik toplu sözleşme zammının yanı sıra işçilerin diğer ekonomik ve sosyal hakları konusunda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı "müzakere edin, olabildiğince arttırın" şeklinde talimatlandırdı.Bu durum ekonomik ve sosyal haklara ilişkin olarak hükümet ve işçi kanadının bu hafta içinde masada yürüteceği müzakereler üzerinde kolaylaştırıcı etki yaratacak.Bu hafta aylık ücretin ardından, diğer ekonomik ve sosyal haklar olan; 'Taban ücretler, derece- kademe olan işyerlerinde ücretler arasındaki yüzdelik fark, kıdem zammı, sözleşme yürürlük süreleri, haftalık ve fiili çalışma süreleri, fazla çalışma, kıdem tazminatı, İşyeri/işletme/işkoluna özgü idari ve mali konular, yemek, giyim, doğum, evlenme, ölüm, yol ile aile ve çocuk yardımları' masaya yatırılacak.İşçi kanadında ise hükümetin son teklifiyle uzlaşma umutları arttı. Kamu Koordinasyon Kurulu'nda diğer ekonomik ve sosyal hakların alınması konusunda mücadeleye devam edilmesi kararı öne çıktı.Toplu İş Sözleşmesi'nde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı.Toplu iş uyuşmazlığını; ehliyet, yetki, süre ve mevzuat yönünde inceleyerek uyuşmazlık konuları ve çözüm önerilerine ilişkin rapor hazırlayacak "uzman ve raportör" görevlendirilecek.Yönetmelikle genel sekreterlik yapısı da değiştiriliyor. Buna göre Genel Sekreterlik; Karar, İdari İşler, Mali İşler, Gelen Evrak, Giden Evrak ve Raportör Koordinasyon birimlerinden oluşacak.Yönetmeliğin "karar verme süresini" düzenleyen 22. maddesindeki değişiklikle de Yüksek Hakem Kurulu ön öncelemenin yapılacağı ilk toplantı gününden itibaren iki ay içinde kararını verecek.Ancak her iki tarafın da anlaşacaklarına dair yazılı talebi bulunması halinde Kurul 2 aylık karar vermesi süresini bir ay daha uzatabilecek.Yüksek Hakem Kurulu'nun özel hakem seçilmesi durumunda 30 gün olan karar vermesi süresi, tarafların anlaşacaklarına dair yazılı talepte bulunması halinde 15 gün daha uzatılabilecek.