İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD açıkladı: Merkez üssü Bursa!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, Marmara Bölgesi'ndeki illerde ve İstanbul'daki birçok ilçede hissedildi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede; depremin merkez üssünün Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğu ve depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu kaydedildi.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğu depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu AFAD tarafından açıklandı.Depremin derinliği 12.91 km olarak kaydedildi. Deprem, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da da yoğun biçimde hissedildi.BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.PEŞ PEŞE DEPREMLER...Dün de yine; Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana gelmişti. AFAD, ilk depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, derinliği ise 9.82 km olarak kaydetmişti. Deprem; Kocaeli, Sakarya, Yalova gibi çevre illerde de hissedilmişti. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştı.2. deprem de; Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.2 büyüklüğünde yaşanmıştı. Depremin derinliği 10.14 km olarak kaydedilmişti.