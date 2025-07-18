'Çapsız Mansur' Şaşırtmadı! Anakara'ya Deniz Geldi

Başkent Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, şehrin birçok bölgesini adeta felç etti. Ani bastıran sağanakla birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken, sel sularının bazı araçları sürüklediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ankara Valiliği gün içerisinde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayınlamasına rağmen kentte ciddi bir önlem alınmaması dikkat çekti.

Özellikle alt geçitlerde ve ana arterlerde yaşanan su baskınları, gözleri bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) altyapı yatırımlarına çevirdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana altyapı projelerine yeterli önceliği vermemekle ve rutin mazgal temizliklerini ihmal etmekle eleştiriliyor. Yağmur suyu tahliye sistemlerinin yetersiz kaldığı kentte, mazgalların tıkalı olması da sel baskınlarını artıran önemli etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Vali Şahin: “Ciddi Bir Kriz Yok”

Ankara Valisi Vasip Şahin ise yaptığı açıklamada, 'Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız.' ifadelerini kullandı. Ancak vatandaşlar, her sağanakta benzer görüntülerin ortaya çıkmasından dolayı tepkili.

Şehirde son yıllarda benzer yağışlarda yaşanan su taşkınları, altyapının ihtiyaca cevap vermediğini açıkça ortaya koyarken, uzmanlar özellikle mazgal ve yağmur suyu kanallarının periyodik olarak temizlenmemesinin büyük bir risk unsuru olduğunu vurguluyor.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Özellikle Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Çankaya ilçelerinde vatandaşlar, tıkanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı alt geçitlerde mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekledi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Mansur Yavaş yönetimini eleştirerek, altyapı hizmetlerinin yetersizliğine ve ihmallere dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Her yağmurda aynı manzaranın yaşandığı Ankara'da, vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor.