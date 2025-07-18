1 milyarlık kamu zararı! Aralarında genel müdür ve belediye başkan yardımcıları da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir numaralı şüphelinin İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın olduğu 100 şüpheliye yönelik iki ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 56 şüpheli hakkında iki ihaleye ilişkin “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçundan 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İkinci iddianame ise İzmir’deki “Ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması” işlerinde “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından 44 şüpheliye yönelik hazırlandı. 44 şüphelinin 3 yıl ile 14 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 100 şüpheliye yönelik iki ayrı iddianame düzenlendi.İki ihaleye ilişkin 'edimin ifasına fesat karıştırmak' iddiası ile açılan soruşturma neticesinde, aralarında İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da yer aldığı 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.İkinci soruşturma ise İzmir ili genelindeki 'Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması' işlerine yönelik gerçekleştirilen ihaleleri kapsadı.Bu kapsamda 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada yine İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında aynı tarihte iddianame hazırlandı. İddianamelerde şüphelilerin kamu ihalelerine fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattıkları yer alırken, hazırlanan iddianameler ilgili ceza mahkemelerine sunuldu.