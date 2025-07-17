ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Gazze' mesajı! 'İyi haberlerimiz var'
Filistin'i işgal eden ve bölgede saldırgan tavrını sürdüren İsrail'in skandalları sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katar Başbakanı ile görüşmesi öncesi konuşan Donald Trump, "Gazze konusunda iyi haberlerimiz var" dedi. Doha’da yürütülen ateşkes görüşmelerinde mesafe kaydedilirken, İsrail’in Refah’taki işgal ısrarı krizi tırmandırıyor. Şimdi gözler Washington, Tel Aviv ve Doha hattına çevrildi.
İşgalci İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken bir yandan da Lübnan İran ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ağır saldırılar düzenlerken ABD'den Gazze meselesine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.
GAZZE KONUSUNDA İYİ HABERLERİMİZ VAR
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öncesinde, 'Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var.' dedi.
Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da sürerken Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde konuştu.
Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür ettiği sırada, 'Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var ve üzerinde çalıştığımız çok üst düzey birkaç konuda da iyi haberlerimiz var.' ifadesini kullandı.
Konuya ilişkin detay vermeyen Trump, imza töreninin ardından Al Sani ile Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme yaptı.
GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.
Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife 'olumlu yanıtını' arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.