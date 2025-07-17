ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Gazze' mesajı! 'İyi haberlerimiz var'

İşgalci İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken bir yandan da Lübnan İran ve Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.İsrail son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a ağır saldırılar düzenlerken ABD'den Gazze meselesine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öncesinde, 'Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var.' dedi.Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da sürerken Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde konuştu.Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a teşekkür ettiği sırada, 'Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var ve üzerinde çalıştığımız çok üst düzey birkaç konuda da iyi haberlerimiz var.' ifadesini kullandı.Konuya ilişkin detay vermeyen Trump, imza töreninin ardından Al Sani ile Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme yaptı.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife 'olumlu yanıtını' arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.