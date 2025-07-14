THY duyurdu! 5 ülkeye tüm uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a olan tüm uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal ettiğini duyurdu.

Türk Havayolları'nın sitesinde yapılan açıklamaya göre; Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal edildi. THY, bu tarihlerde bileti olan yolcuların ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.Yapılan açıklamada, '13 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan uçuşlarımızı etkileyen gelişmeler nedeniyle, ilgili uçuşlara kayıtlı yolcularımıza ücretsiz rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresi uzatma hakları tanınmıştır' ifadeleri yer aldı.