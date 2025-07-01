Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye günlerce süren kavurucu sıcakların ardından gelen serin hava dalgası ile bir nebze de olsa nefes aldı. Yağmur geçişlerine eşlik eden kuvvetli rüzgar birçok ilde sıcaklık değerlerini birkaç derece de olsa aşağı çekti. Meteoroloji temmuz ayının ilk gününe ilişkin yeni raporunu da yayımlarken, aralarında megakent İstanbul'un da yer aldığı çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Buna karşın iç ve doğu kesimlerde ortalama sıcaklık değerleri yer yer 6 dereceye kadar artış gösterecek. İşte 1 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri...Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre bugün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alması bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı öngörülürken, ülkemiz genelinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...BALIKESİR 34°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 33°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAFYON 30°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 37°C Az bulutlu ve açıkMANİSA 38°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 35°C Az bulutlu ve açıkADANA 36°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 39°C Az bulutlu ve açıkHATAY 33°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 32°C Az bulutlu ve açıkANKARA 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 29°C Parçalı ve az bulutluBOLU 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAMASYA 30°C Parçalı ve çok bulutluRİZE 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 24°C Parçalı ve az bulutluKARS 24°C Parçalı ve az bulutluMALATYA 32°C Parçalı ve az bulutluVAN 25°C Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 37°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 35°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 34°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 35°C Az bulutlu ve açık