Sakın Çöpe Atmayın! Eski Telefonların İçindeki Gizli Hazine...

Eskişehir'de teknoloji ile uğraşan 30 yaşındaki Hıdır Yıldız, dükkanında biriktirdiği bozuk telefon, notebook ve elektronik cihazların aslında birer 'servet' olduğunu fark etti.İstanbul'dan gelen bir hurdacının tavsiyesiyle araştırmalara başlayan genç usta, ana kartların üzerindeki sarı alaşımların peşine düştü.Yıldız, yaptığı araştırmalar sonucunda mühendislerin neden bu cihazlarda altın kullandığını şu sözlerle açıklıyor: 'Telefonlardaki altın maddesi, şebeke ve internet veri aktarımını en hızlı şekilde desteklemek amacıyla kullanılıyor. Mühendisler, altının yüksek iletkenlik gücü nedeniyle bu parçaları ana kartlara montajlamışlar.'Pek çok kişi altının sadece cep telefonlarında olduğunu düşünse de Hıdır Yıldız, bu değerli madenin bulunduğu diğer cihazları şöyle sıralıyor: Bilgisayar kasaları, RAM'ler, eski atari kasetleri, televizyon kumandaları, notebook ana kartları...Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise bu altının nasıl ayrıştırıldığı. Yıldız, izlediği videolarda asitli ve kezzaplı su karışımları kullanıldığını, ana kartlar erirken altınların su yüzeyine çıktığını belirtti.Elindeki 200'e yakın hurda telefonu arkadaşıyla birlikte parçalayan Yıldız, boş vakitlerini bu işe ayırıyor.Bozuk cihazların ana kartlarını ayıklamanın yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirten genç usta, bu yöntemin ekmek kapısı olabileceğini gösterdi.Erebus Dağı ilk olarak 1841 yılında, adını gemisinden alan Kaptan Sir James Clark Ross tarafından keşfedildi, ancak tekrar aktif hale gelmesi 130 yıldan fazla sürdü.1972 yılında gerçekleşen bu olay, dünyanın en az nüfusa sahip kıtasındaki 138 yanardağdan birini oluşturuyor, ancak bunlardan yalnızca ikisi aktif olarak kabul ediliyor.Erebus Dağı buz ve karla kaplı, ancak iç kısmında 50 yıldan fazla bir süredir dışarıya bir şeyler püskürten kavurucu derecede sıcak erimiş bir lav gölü bulunmaktadır.New York'taki Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde çalışan Conor Bacon, yaptığı açıklamada, bu olayın oldukça nadir görüldüğünü söyledi.'Bunlar aslında oldukça nadirdir, çünkü yüzeyin asla donmamasını sağlamak için bazı çok özel koşulların karşılanması gerekir,' diye açıkladı.Uzmanlar ayrıca, Erebus'un geçmişteki volkanik faaliyetler sırasında kısmen erimiş kayalardan oluşan 'volkanik bombalar' püskürttüğünü keşfettiler.3.794 metre yükseklikteki bu yanardağ, düzenli olarak gaz ve buhar salıyor. Bu gaz ve buhar, çapı sadece 20 mikron olan, yani milimetrenin 0,02'si olan minik metalik altın kristalleriyle dolu.Yani oldukça küçük.Her seferinde az miktarda da olsa, günde yaklaşık 80 gr altın parçacıkları çıkarıyor ve bunun toplam değerinin 6 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.Ancak bunlar, 1000 °C sıcaklıktaki gaz tarafından yüzeye taşınır ve ortamın etkisiyle lavların kabuklu yüzeyinde kristalleşir.Altın tozunun yanardağdan 1000 kilometre uzakta tespit edilmesi, altın parçacıklarının havada seyahat ettiği fikrini ortaya attı.New Mexico Madencilik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Philip Kyle, yaptığı açıklamada, altın oluşumunun diğer aktif volkanlara kıyasla volkanın sakin yapısı sayesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.Erebus Dağı gazı yavaş yavaş saldığı için altın parçacıklarının videolarda görmeye alıştığınız düzensiz püskürmeler yerine yavaş yavaş kristallere dönüşmesi için zaman oluyor.Uzman, bu tür patlamaların yaşandığı yanardağlarda bunun 'imkansız' olduğunu belirterek, yaşanan süreci 'benzersiz' olarak niteledi.