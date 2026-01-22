Valilik Yasak Kararını Açıkladı! O İlde Motokuryeler Trafiğe Çıkamayacak

Gaziantep'te kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte valilikten kritik bir güvenlik hamlesi geldi.Meteoroloji verilerinin kent genelinde yoğun kar yağışını işaret etmesi üzerine, trafik güvenliğini korumak amacıyla motokuryelerin çalışmasına geçici olarak ara verildi.Valilikten yapılan resmi açıklamada, kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma riskinin motokuryeler için can ve mal güvenliği tehdidi oluşturabileceği vurgulandı.Alınan karar doğrultusunda; 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren başlayan yasak, 23 Ocak Cuma gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bu değerlendirmelerle birlikte ilgili kesimlerin de talepleri ve motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla, valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00'ten başlamak üzere 23 Ocak Cuma gününü de kapsayacak şekilde kent sınırları içinde motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır.”