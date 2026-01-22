O Telefonun Gizli Özelliği Sızdı!

Samsung, One UI 8.5 arayüzü ile birlikte kullanıma sunacağı Good Lock güncellemelerini web sitesi üzerinden paylaştı. Ancak şirket, bu yenilikleri kullanıcılara tanıtırken planlanmamış bir şekilde Galaxy S26 Ultra modelinin en çok merak edilen özelliklerinden birini doğruladı. Resmi web sitesinde yayınlanan tanıtım görselleri, teknoloji devinin yeni amiral gemisi hakkında önemli bir detayı erkenden ortaya çıkardı.Her yeni One UI güncellemesinde olduğu gibi, Samsung bu sürüm için de Good Lock uygulamasına yeni yetenekler kazandırıyor. Şirketin detaylandırdığı bilgilere göre LockStar, QuickStar, HomeUp, Theme Park ve GameBooster+ modülleri kapsamlı bir şekilde güncelleniyor. Öne çıkan yenilikler arasında LockStar ile özelleştirilebilir kilit açma animasyonları ve QuickStar aracılığıyla Hızlı Ayarlar panelinin boyutunu ve manzara modunu değiştirme imkanı bulunuyor. Ayrıca HomeUp modülü artık daha büyük klasörler oluşturmanıza ve simge etiketlerini dilediğiniz gibi düzenlemenize olanak tanıyacak.Paylaşılan görsellerdeki asıl dikkat çekici detay ise Samsung'un “Privacy Display” (Gizlilik Ekranı) özelliğini yanlışlıkla doğrulaması oldu. Hızlı Ayarlar menüsünü gösteren bir ekran görüntüsünde, bu yeni özelliğe ait buton net bir şekilde görülebiliyor. Bu durum, aylardır sızıntı haberlerine konu olan donanım tabanlı gizlilik özelliğinin Galaxy S26 Ultra ile geleceğini kesinleştirmiş oldu.Bu yeni özelliğin, yan açılardan bakıldığında ekran içeriğini gizleyen bir gizlilik ekran koruyucusunu taklit etmek için özel bir donanım teknolojisi kullanması bekleniyor. Teknolojinin şimdiye kadar sızan demoları oldukça etkileyici görünürken, bu işlevin sadece yazılımsal bir filtre değil, donanımsal bir yenilik olduğu belirtiliyor. Galaxy S26 serisinin Şubat ayı sonlarında tanıtılması beklenirken, “Gizlilik Ekranı” özelliğinin seride sadece Ultra modeline özel olacağı ifade ediliyor.