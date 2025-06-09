Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.