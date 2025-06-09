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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kent genelinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.

Ekleme: 9.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 9.06.2025 - 13:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 4 şüpheli , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.