Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Kent genelinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.
Mersin'de zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.
Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan 4 şüpheli , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BİRİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.