Dışişleri’nden işgalci İsrail’e Madleen tepkisi! Terör devleti olduğunu ispatladı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilerek, 'Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı.' ifadeleri kullanıldı.Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg'in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya adasından yola çıktı. Gazze açıklarında önce üzerinde dronların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi.Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.İnsan hakları aktivisti Hüseyin Şuayb dökülen beyaz sıvıyı göstererek, 'Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur.' dedi.Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamada, 'Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı.' ifadeleri kullanıldı.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini aktardı.Albanese, 'Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. 'Başka bir tekne yaklaşıyor' derken bağlantı kesildi.' ifadelerini kullandı.İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen isimli gemiye saldırdı. Siyonistler yelkenlide bulunan Greta Thunberg dahil 12 aktivisti alıkoydu. Baskın öncesi gemiye atılan beyaz sıvının ne olduğuna dair bilgiler ortaya çıkarken, uluslararası hukuka aykırı uygulamaya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Madleen' adlı yardım gemisine müdahalesine tepki göstererek 'Uluslararası hukukun açık bir ihlalidir' açıklamasını yaptı.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Madleen' adlı yardım gemisine müdahalesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır' ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de İsrail'e çok sert tepki geldi.Çelik; İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.AHaber canlı yayına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Madleen'e yaptığı saldırıyı kınadı. AK Partili Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:En önemli husus İsrail'in bir kere daha insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullanmasıdır. Bu İsrail'in yaptığı soykırımın birkaç tane maalesef çok can yakıcı önümüzdeki dönemler için çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken özelliği var. Birincisi masum çocukları ve kadınları öldürmek için ilk defa yapay zekayı kullanarak bunu bir silah unsuru haline getirmiş olması. Orada katliamları gerçekleştirmede kendisine göre sonuç almak için yapay zekayı kullanıyor. İkincisi bütün bu ağır silahlarla saldırısına bütün bu katliam şebekesinin saldırganlığına rağmen Gazze halkının direnişi karşısında en son insani yardımların engellenmesini de bir silah olarak kullanıyor. Bunların her biri soykırım suçunun maddeleri olarak gündeme gelecek. İsrail'in burada insani yardımları engellemeyi bir silah olarak kullandığı bir kere daha görülmüş oldu. Çünkü Madleen gemisi İsrail kara sularında hareket etmiyor. Uluslararası sularda hareket ediyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in herhangi bir şekilde bu gemiye müdahale hakkı yok.