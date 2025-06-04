Merve Tokaz Kimdir? Evli mi, Nereli, Kaç Yaşında?

1998 yılında Denizli'de dünyaya gelen Merve Tokaz, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Doğup büyüdüğü Denizli ile bağını koparmayan Tokaz, eğitim ve kariyer hayatını İstanbul'da sürdürmektedir.Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Tokaz, aynı zamanda yine İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Habercilik mesleğinde kendini geliştirmek adına Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde Diksiyon ve Sunuculuk eğitimi de almıştır. Aldığı çok yönlü eğitim, Tokaz'ın hem sahada hem stüdyoda güçlü bir duruş sergilemesinin temelini oluşturmuştur.Habercilik serüvenine 2018 yılında Kartal Gazetesi'nde başlayan Tokaz, ardından İletim Gazetesi'nde muhabir olarak görev almış, Posta Gazetesi'nde ise köşe yazarlığı yapmıştır. Yazılı basındaki tecrübelerinin ardından ekran önüne geçme kararı alan Tokaz, 2021 yılında kısa süreliğine TRT Haber'de çalışmış, aynı yılın Ekim ayında CNN Türk ailesine katılarak televizyon haberciliğinde adını duyurmaya başlamıştır.CNN Türk ekranlarında saha muhabiri olarak görev yapan Tokaz, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde sahadan yaptığı canlı yayınlarla büyük takdir toplamıştır. Deprem bölgesindeki çalışmalarında gösterdiği özveri, onun gazetecilikteki sorumluluk duygusunu ve profesyonelliğini bir kez daha ortaya koymuştur.2025 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında sunucu olarak yer alarak, ekran önündeki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.Genç muhabir Merve Tokaz'ın evlilik durumuna dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır. Medya kariyerine odaklanan Tokaz, özel hayatını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınmaktadır. Yoğun iş temposu içinde başarıyla yürüttüğü görevleriyle gündeme gelen Tokaz, özel yaşamını gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih etmektedir.Merve Tokaz, 1.65 cm boyundadır.2021 yılından itibaren CNN Türk kanalında muhabir olarak görev yapan Merve Tokaz, aktif olarak sahadaki haberciliğini sürdürmektedir. Ayrıca zaman zaman çeşitli programlarda ekran yüzü olarak da yer almaktadır.Habercilik mesleğine tutkuyla bağlı, genç yaşına rağmen birçok farklı mecrada tecrübe edinmiş olan Merve Tokaz; çok yönlü eğitimi, dinamik sunumu ve özverili sahadaki çalışmalarıyla Türkiye'nin dikkat çeken genç medya profesyonellerinden biri olmaya devam ediyor.