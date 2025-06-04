Ali Çiçek Kimdir? Evli mi, Nereli, Kaç Yaşında?

1984 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelen Ali Çiçek, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla 40 yaşındadır. Eğitim hayatının tamamını Ankara'da geçiren Çiçek'in memleketi de doğduğu şehir olan Ankara'dır. Lise ve üniversite döneminden itibaren medya sektörüne yönelmiş, genç yaşlarda haber odaklı içerik üretmeye başlamıştır.Lise eğitimini Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlayan Ali Çiçek, burada teknik altyapı kazanmış ve aynı zamanda Japonca dil eğitimi almıştır. Lisans eğitimini ise Kırıkkale Üniversitesi Radyo Televizyon alanında sürdürmüş; iletişim temelli bilgi birikimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ile destekleyerek hem teorik hem de uygulamalı olarak kendini geliştirmiştir.Habercilik kariyerine 2005 yılında Kanal A televizyonunda başlayan Ali Çiçek, genç yaşta sahaya inerek gazetecilik reflekslerini saha pratiğiyle pekiştirmiştir. Buradaki iki yıllık görev sürecinin ardından, Ankara'daki Kanal 7 Haber Merkezi'ne geçiş yapmış; burada hem siyasi gündem hem de sosyal içerikli haberlerde aktif rol üstlenmiştir.2012 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınan Çiçek, sırasıyla TRT 1 Ana Haber, TV8, Show Haber, TRT Program Muhabirliği gibi birçok prestijli kurumda görev yapmış, özellikle sosyal sorumluluk projeleri ve özel dosya haberleriyle öne çıkmıştır.2019 yılında haberciliğe kısa bir ara verip kendi yapım şirketini kurarak televizyon programları üretmiş, 2022 yılında ise Haber Global bünyesine katılarak yeniden aktif muhabirliğe dönmüştür. Sahadan uzak kalamayan yapısıyla tanınan Çiçek, halen bu kanalda muhabir olarak görev yapmaktadır.Ali Çiçek'in gazetecilik kariyerinde önemli bir kırılma noktası, hayvan hakları konusunda yaptığı özel haberlerle yaşanmıştır. Özellikle Çatalca'da yasa dışı cins köpek üretimini ortaya çıkaran haberi, yüzlerce hayvanın kurtarılmasına ve kamuoyunda farkındalık oluşmasına neden olmuştur. Hayvan barınaklarındaki olumsuz koşulları da sık sık gündeme getiren Çiçek, “sessizlerin sesi” olmayı mesleki sorumluluklarından biri olarak görmektedir.Başarılı gazetecinin özel hayatı hakkında kamuya açık çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Evli olup olmadığı bilinmemekle birlikte, Çiçek özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih etmektedir. Medyada yaptığı işler ve projelerle ön planda olmayı yeğleyen Çiçek'in evlilik durumuna dair doğrulanmış bir açıklaması bulunmamaktadır.Sadece muhabir değil, aynı zamanda bir müzisyen olan Ali Çiçek, klasik gitar çalmakta ve zaman zaman solistlik de yapmaktadır. Hayvanseverliği, çok yönlü ilgi alanları ve medya disiplini, onun mesleğini tutkuyla sürdürmesinde belirleyici unsurlardan bazılarıdır.Çalışmalarıyla çeşitli ödüllere de layık görülen Çiçek, bugüne kadar Altın Taç Ödülleri, Altın Boğaz Ödülleri, Best Of Year Awards gibi platformlarda “Yılın En Başarılı Erkek Muhabiri” seçilmiştir. Bu ödüller, onun haber diline ve etik duruşuna duyulan güvenin bir göstergesi olmuştur.