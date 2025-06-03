Bahçelievler'de beton mikseri devrildi: Yan yol trafiğe kapandı
Basın Ekspres yan yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Yan yol trafiğe kapanırken, kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğu drone kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda Ramazan Begik idaresindeki beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi.
Kazada sürücü Begik hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Kazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan yola devrilen beton mikseri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.