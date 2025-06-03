Bahçelievler'de beton mikseri devrildi: Yan yol trafiğe kapandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Basın Ekspres Mahmutbey istikameti yan yolunda Ramazan Begik idaresindeki beton mikseri, virajı alamayınca kontrolden çıkarak yan yola devrildi.Kazada sürücü Begik hafif şekilde yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.TRAFİĞE KAPATILDIKazanın ardından yan yol, güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUKaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde yoğunluk yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİÖte yandan yola devrilen beton mikseri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.