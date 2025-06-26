Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Haziran hava durumu tahminlerini paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Haziran hava durumu tahminlerini paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.