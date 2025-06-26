Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Haziran hava durumu tahminlerini paylaştıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.