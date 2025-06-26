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Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Haziran hava durumu tahminlerini paylaştı

Ekleme: 26.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:51 / Editör: Atilla Özbir
Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Haziran hava durumu tahminlerini paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.