İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı mı?

Son dakika haberine göre İzmir'de başlayan orman yangınına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Dün başlayan yangına müdahale kararlılıkla gece boyu sürdürüldü.Yangın an itibariyle kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları devam ediyor.YANGIN ALİAĞA'DA BAŞLADIAliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmada yaklaşık 20 saat geride kaldı.GECE BOYU ARALIKSIZ MÜDAHALEKara ekipleri yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı.GÜN IŞIĞI İLE HAVA MÜDAHALESİ TEKRAR BAŞLADIİzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeri yangına müdahalede görev aldı.YANGININ ÇIKIŞI VE MÜDAHALENİN BAŞLAMASIİzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti.Rüzgarın etkisiyle Foça ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edilmiş, 2 personel hastaneye kaldırılmış, bir arazöz de yangından zarar görmüştü.