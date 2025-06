ABD medyasında dikkat çeken başlık! 12 Gün Savaşı'nı kim kazandı?

İsrail'in 13 Haziran'da 'nükleer silah' yalanı ile İran'a karşı başlattığı savaşın 12'nci gününde beklenmedik bir ateşkes kararı çıktı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesi gereken saatlerde iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.Ateşkesten sonra İsrail, Tahran'ı vurdu. Yaşananlar sonrası ABD Başkanı Donald Trump ağzını bozarak küfr etti. İşte savaşın ilk raundunun son gününde yaşanan gelişmeler:İran yönetimi, 23 Haziran'da Türkiye saati ile (TSİ) 19.30 sularında ABD'nin bölgedeki üslerine yönelik misilleme saldırısı yaptı. ABD, 21 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı düzenlemişti. Buna karşılık İran da Katar'daki ABD üssüne füzeler fırlattı ve Irak'taki ABD üslerine de füze atıldığı ortaya çıktı.Gecenin ilerleyen saatlerinde 'Savaş yayılacak' endişesi hâkimken bir anda ABD Başkanı Donald Trump'tan 'ateşkes' açıklaması geldi. Dün Türkiye saati ile 01.15 sularında Trump, 'İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını' bildirdi.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 09.00 sıralarında İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.Ancak çok geçmeden karşılıklı ihlal açıklamaları ve tehditler gelmeye başladı.İsrail, ateşkes başladıktan sonra İran'dan toplam üç füze atıldığını ileri sürdü.İran Devrim Muhafızları ise İsrail'e atılan 14 füzenin ateşkesten birkaç dakika önce atıldığını açıkladı.İsrail ise uçaklarını havalandırdı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.Tahran ve Tel Aviv'den gelen tehdit açıklamalarının ardından Trump bir kez daha devreye girdi. ABD ve İsrail basını Trump'ın Netanyahu'yu aradığını yazdı.Trump sosyal medya hesabından 'İsrail, İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar İran'ı dostça selamladıktan sonra geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek, Ateşkes yürürlükte' ifadesini kullandı.Trump ayrıca İsrail'i de uyararak, 'İsrail. O bombaları atmayın. Eğer yaparsanız, bu, büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı derhal eve getirin' dedi.Ancak Trump'ın bu sözlerine rağmen İran'ın kuzeyinde yer alan Babul ve Babulser kentlerinde ve Tahran'ın kuzeyinde patlamalar yaşandı.İsrail, ateşkesi İran'ın ihlal ettiğini ileri sürerek 'Tahran'da sadece bir radar dizisini hedef aldıklarını' ve bundan sonra ateşkese uyacaklarını duyurdu.Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi'ne hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.Trump, iki ülkeden de ama özellikle İsrail'den memnun olmadığını ifade etti. 'İsrail'den hiç memnun değilim' diyen Trump, sözlerini küfürlü bir ifade ile bitirdi ve 'İki ülke de o kadar uzun süredir savaşıyor ki ne s** yaptıklarını bilmiyorlar' dedi.Trump, İran'ın nükleer kapasitesinin bittiğini ve nükleer programını asla yeniden inşa etmeyeceğini de söyledi.Air Force One uçağında da gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, 'İran nükleer silahlara sahip olmayacak. Şu anda akıllarındaki en son şey bu. İran'da rejim değişikliği görmek istemiyorum. Rejim değişikliği kaos üretir' diye konuştu.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tel Aviv'in ateşkese uyması durumunda Tahran'ın da uyacağını söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile ayrı ayrı telefonda görüşen Pezeşkiyan, 'Eğer siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir. Biz müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız' dedi.İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaşın kazanını da tartışma konusu oldu. New York Times'taki haberde ABD'nin de savaşa müdahil olmasına atıf yapılarak 'Üç ülkede birden zafer ilan edilir mi?' başlığı atıldı. Uzmanlara göre İsrail ve ABD, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik nihai hedeflerine ulaşamadı.İran'ın Fordo Nükleer Tesisleri başta olmak üzere birçok noktadan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını güvenli bölgeye taşıdığı düşünülüyor. İran'ın yüzde 60 oranındaki uranyumunun zarar görmediği tahmin ediliyor.Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan İsrail, birçok kez ateşkesi bozarak katliamlarına devam etti.Lübnan ile varılan ateşkesi de onlarca kez ihlal eden, Suriye ve Yemen gibi ülkelere de saldırılar düzenleyen İsrail'in İran ile varılan ateşkese de bağlı kalacağı düşünülmüyor.Uzmanlar 'Gazze'de zafer ilan edemeyen Netanyahu, İran'dan da zaferle çıkamadı. Bu yüzden İran'daki savaşa da dönebilir. İsrail yönetimi daha önce Gazze'de de ateşkesi ordusunu toparlamak için zaman kazanmak olarak kullanmıştı' yorumunu yaptı.İran Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran'dan bu yana İran'da en az 610 kişinin öldüğü ve 4 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Kirmanput, 'Geçtiğimiz 12 gün boyunca hastaneler son derece üzücü sahnelerle karşı karşıya kaldı' diyerek İsrail saldırılarında ölenler arasında en küçüğü 2 aylık olan 13 çocuğun yanı sıra beş doktor ve kurtarma görevlisinin de bulunduğunu belirtti.Saldırılarda 7 hastane ile 9 ambulansın da hasar gördüğü kaydedildi. İsrail tarafında da 29 kişinin öldüğü açıklandı.