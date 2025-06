Etrafa pis kokular yayıldı: Yine CHP'li İzmir yine çöp dağları...

CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde işçilerinin Nisan ve Mayıs ayı maaşları ile toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamaması üzerine başlattığı iş bırakma eylemi 4. Günde de devam etti. CHP'li Buca Belediye başkanı Eylem Duman'ın işçilerle yaptığı toplantıda sarf ettiği "grev çözüm değil. Gelin işbaşı yapın" çağrısı da sonuç vermedi. Durum böyle olunca ilçe sokaklarında biriken çöpler halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Etrafa yayılan pis koku nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar çöplerin bir an önce toplanmasını istedi.

Maaş krizinin yaşandığı Buca Belediyesi'nde işçilerin iş bırakma eylemi dördüncü günde de devam etti.Belediye işçileri Nisan-Mayıs ayı maaşlarıyla, ki gıda kartını ve toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük farklarını alamadıkları için iş bıraktı . İşçilerin kişi başi en az 120-150 bin TL arasında değişen alacağı olduğu kaydedildi.Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçiler, diğer günlerde olduğu gibi bugünde hafta sonu olmasına rağmen sabah erken saatlerden itibaren ana hizmet binası önünde toplanmaya başladı.İş bırakma eyleminden dolayı işçilerin vermiş olduğu belediye hizmetleri durma noktasına geldi. Eylemin en etkili olduğu noktalardan biri de temizlik hizmetleri oldu. Temizlik personeli işbaşı yapmayınca yüzbinlerce kişinin yaşadığı Buca ilçesinin cadde ve sokaklarında adeta çöpten dağlar oluştu Biriken çöpler halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşırken sıcak havanın etkisi ile birlikte çöplerden yayılan koku da arttı.Öte yandan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dün sosyal medya hesaplarından grevin çözüm olmadığını belirterek işçilere 'dayanışma' çağrısında bulundu. Bu zor günlerin ancak dayanışma ile atlatılabilwceğini öne süren Duman, ' En temel yasal haklarından olan grevin devam etmesinin bu aşamadan sonra ne belediyemize ne de Buca halkına faydası olmadığı açıktır. Birlikte üreterek belediyemizin gücüne güç katarak bu ekonomik cendereden beraber çıkacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı. Duman'ın işçileri işbaşı yapmaya davet eden çağrısı işçi kanadında olumlu etki yapmayınca işçiler greve devam kararı aldı. Durum böyle olunca olan her zamanki gibi Bucalı vatandaşlara oldu. Vatandaşlar çöpün bir an önce kaldırılmasını işçilerin alacaklarının ödenmesini talep et.Buca'da yaşayan tekstil atölyesi sahibi Kerem Öncel (27), 'Öğrenciliğim de burada geçti. 10 yıldır Buca'da yaşıyorum. Yaşadığım sürece 2 ayda bir sürekli bu çöp yığınları oluyor. Maaş alamadıkları gibi çeşitli nedenler sunuyorlar. İnanmıyorum. Bence keyfi bir durum. Tanıdığım işçiler de var, kart basıp işe gitmiyorlar. Rezillik. Benim de dükkanımın önünde bir ton atık duruyor ve bunlar tekstil atığı. Tutuşsa söndüremezler' dedi. Biriken çöpler nedeniyle etrafa pis kokular yayıldığını söyleyen kuş yemi satan Zekiye Demir (68) ise 'Koskoca İzmir'in göbeğinde böyle pislik olur mu? Ayıp. Çöpler bir an önce toplanmalı' diye konuştu.