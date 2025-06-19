Eşref Rüya Sezon Finalinde Neler Oldu? 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? İşte Merak Edilen Detaylar

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümüyle sezon finali yaptı. İzleyiciler şimdi dizinin 2. sezon tarihi ve yeni gelişmeleri merak ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Heyecan dolu sahnelerle sezona veda eden dizi, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 13. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sezon finali sonrası gözler,sorusuna çevrildi.

Eşref Rüya 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Dizinin hayranları, Eşref Rüya yeni sezon tarihi hakkında bilgi arayışında. Henüz Kanal D'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulis bilgilerine göre ekip, Ağustos 2025'e kadar tatile çıktı. Yeni sezon çekimlerinin yaz sonunda başlaması, dizinin ise Eylül ya da Ekim 2025'te yeniden ekranlarda olacağı konuşuluyor. Yayın gününün yine Çarşamba saat 20.00 olması bekleniyor.





Sezon Finalinde Kim Öldü? Gürdal Yaşıyor mu?

Sezon finalinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Kadir'in ihanetiyle yüzleşen Yakup Baba, yaşanan hesaplaşma sonucunda hayatını kaybetti. Bu acı haber üzerine harekete geçen Eşref, Kadir'in adamlarıyla çatıştı.



Yeni Sezonda Neler Olacak?

Finalde yaşanan gelişmeler, Eşref Rüya 2. sezon hikayesi için heyecanın dozunun daha da artacağını gösteriyor. Gürdal'ın akıbeti, Eşref ile Nisan'ın ilişkisi ve Yetimler grubunun iç hesaplaşmaları, dizinin yeni sezonunda büyük sürprizlere sahne olabilir.