1.7 milyon 'klima' toplatılıyor! Uzmanlar 'hemen kapatın' diye uyardı

Çin merkezli klima şirketi Midea, U ve U+ serisi pencere tipi klima modellerinde tespit edilen küf oluşumu riski nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da toplam 1 milyon 745 bin 900 cihazı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ve Kanada'daki muadil kurumlar tarafından da doğrulandı.Sorunun, cihazın drenaj sisteminde suyun yeterli şekilde tahliye edilememesinden kaynaklandığı ve bu durumun cihaz içinde küf oluşumuna neden olduğu açıklandı.CPSC tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 152 kullanıcı şikâyeti alındı. Bu vakaların en az 17'sinde kullanıcılar sağlık sorunları yaşadı. Belirtilen semptomlar arasında solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik tepkiler ve boğaz tahrişi yer alıyor.Küf maruziyeti, özellikle astım, alerji ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), risk grubundaki bireylerin bu tip cihazlardan uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.Geri çağırma kapsamında üç farklı BTU kapasitesine sahip modeller yer alıyor:8.000 BTU10.000 BTU12.000 BTUCihazlar sadece “Midea” markasıyla değil, aynı zamanda şu markalar altında da satıldı: Frigidaire, Insignia, Mr. Cool, Comfort Aire, Keystone, Danby, Perfect Aire, Sea Breeze ve diğerleri.Satışlar Mart 2020 – Mayıs 2025 tarihleri arasında; Amazon, Costco, Walmart, Best Buy gibi büyük perakendeciler üzerinden gerçekleşti.Midea'nın bazı modelleri Türkiye'de de satışta, ancak geri çağrılan modeller ülkemizde yer almıyor. Pencere tipi klimalar daha çok Kuzey Amerika ülkelerinde popüler ve genellikle bu ülkeler eyönelik olarak üretiliyor.Midea ve CPSC, kullanıcıların cihazlarını hemen kullanmayı bırakmalarını tavsiye ediyor. Geri çağırmadan faydalanmak isteyen tüketicilere üç alternatif sunuluyor:Ücretsiz tamir: Teknik servis cihazı yerinde onarıyor ya da “tamir kiti” gönderiliyor.İade / geri ödeme: Orijinal fişle iade mümkün. Fişi olmayanlar, cihazın güç kablosunu kesip “Recalled” yazısıyla fotoğraf göndererek geri ödeme alabiliyor.Geçici kullanım talimatları: Mecburi kullanım için özel talimatlar yayımlandı, ancak tavsiye edilmiyor.Toplu geri çağırma kararı, 5 Haziran 2025'te kamuoyuna açıklandı. Midea, kendi internet sitesinden model numarası sorgulama ve başvuru ekranlarını erişime açtı. Kanada için farklı formlar uygulanıyor.Midea tarafından yapılan açıklamada, “Müşteri sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Yaşanan sorun nedeniyle özür diliyor, süreci en hızlı ve etkili biçimde yönetmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.