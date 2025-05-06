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Beyaz Gazete
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Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Ekleme: 6.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 6.05.2025 - 09:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatında düşüş yaşanacak.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.

İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 44.12 liraya, Ankara'da 44.93 liraya, İzmir'de ise 45.27 liraya düşmesi bekleniyor.

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.81 TL

Motorin litre fiyatı: 46.22 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.17 TL

Motorin litre fiyatı: 46.56 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL