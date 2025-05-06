Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatında düşüş yaşanacak.Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1.29 lira indirim bekleniyor.İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 44.12 liraya, Ankara'da 44.93 liraya, İzmir'de ise 45.27 liraya düşmesi bekleniyor.Ankara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 45.81 TLMotorin litre fiyatı: 46.22 TLLPG litre fiyatı: 27.29 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 46.17 TLMotorin litre fiyatı: 46.56 TLLPG litre fiyatı: 27.24 TL