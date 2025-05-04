Yılmaz Tunç: Zafer Partisi'nin paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Terörsüz Türkiye sürecinde aktif bir rol alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından aramızdan ayrıldı.Önder'in kaybının ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, sosyal medya üzerinden tahrik edici bir paylaşımda bulundu.Tepki gören paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan gelişmelere ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.Bakan Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:'Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.'