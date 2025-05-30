EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ: Emlak vergisi son ödeme günü 2025 ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?
Mayıs ayının sonuna yaklaşılırken, emlak vergisi 1. taksit ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren verginin ilk taksitinde son gün yaklaşıyor. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak. Emekliler, engelliler, gaziler ve geliri düşük vatandaşlar belirli koşullarda bu vergiden muaf tutulabiliyor. Ödemelerini süresinde yapmayanlara gecikme faizi uygulanıyor. Peki, emlak vergisi ödeme son gün ne zaman,nereden ödenir, kaç TL? İşte, emlak vergisi ödeme tarihleri ve yöntemi
Türkiye'de taşınmaz sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödediği emlak vergisi, 2025'te de iki taksit halinde alınacak. Konut, arsa, işyeri ve arazi sahipleri için mali bir yükümlülük olan bu vergi, belediyeler tarafından tahsil ediliyor. İlk taksit için son gün yaklaşıyor. Ödemeler; e-Devlet, bankalar, belediyelerin web siteleri ve vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?
2025 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ
Emlak vergisi iki taksit şeklinde ödeniyor. 2025 yılında emlak vergisi 1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar ödeniyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Ödemeler 30 Kasım'da sona erecek.
EMLAK VERGİSİ NE KADAR?
Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:
Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,
Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.