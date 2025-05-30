EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ: Emlak vergisi son ödeme günü 2025 ne zaman, nereden ve nasıl ödenir?

Türkiye'de taşınmaz sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödediği emlak vergisi, 2025'te de iki taksit halinde alınacak. Konut, arsa, işyeri ve arazi sahipleri için mali bir yükümlülük olan bu vergi, belediyeler tarafından tahsil ediliyor. İlk taksit için son gün yaklaşıyor. Ödemeler; e-Devlet, bankalar, belediyelerin web siteleri ve vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?Emlak vergisi iki taksit şeklinde ödeniyor. 2025 yılında emlak vergisi 1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar ödeniyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Ödemeler 30 Kasım'da sona erecek.Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak:Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.