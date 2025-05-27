Thodex dolandırıcısı Özer’e bir şok daha! Futbolcu Adrian Popescu adıyla sahte kimlik kullanmış

THODEX kripto para borsası üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Türkiye'de yargılanan Faruk Fatih Özer, suçun ardından yurtdışına kaçmış ve Arnavutluk'un Elbasan kentinde yakalanmıştı. 30 Ağustos 2022 tarihinde Elbasan Yerel Polis Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özer'in üzerinden, Galatasaray'ın eski futbolcusu olan 'Adrian Popescu' adına düzenlenmiş ancak kendi fotoğrafının yer aldığı sahte bir Romanya kimlik kartı ve Romanya sürücü belgesi çıktı.Bu belgelerin sahte olabileceği şüphesi üzerine Arnavutluk makamlarınca teknik inceleme başlatıldı. Belgeler, Arnavutluk'taki adli makamlardan Türkiye'ye iletildi ve İstanbul'da kriminal laboratuvar incelemesine alındı. Yapılan analiz sonucunda kimlik kartı ve sürücü belgesinin tamamıyla sahte olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma yürütüldü.Savcılık 3 yıl süren soruşturmaya son noktayı koydu. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer'in 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'un Elbasan kentinde yakalandığı, üzerinde 'Adrian Popescu' adına düzenlenmiş, ancak Özer'in fotoğrafının yer aldığı sahte Romen kimlik kartı ve sürücü belgesi bulunduğu ve Elbasan Yerel Polis Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan Özer'in iade sürecine başlanıldığı anlatıldı.Arnavutluk makamlarının yaptığı ilk incelemede belgelerin sahte olduğuna dair güçlü bulguların elde edildiği belirtilirken belgelerin Türkiye'ye gönderilerek İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda teknik incelemeye alındığı, yapılan analizlerde kartların orijinalleriyle karşılaştırıldığında kullanılan baskı teknikleri, güvenlik unsurları ve mikroskobik detayların uyuşmadığı, kimlik kartı ve sürücü belgesinin tamamen sahte olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.İddianamede şüpheli Özer'in savunmasına da yer verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Özer, Arnavutluk'ta kaldığı süreçte tanıdığı 'Bobi' isimli bir kişinin kendisinden vesikalık fotoğraf istediğini, bu kişiye bir konaklama adresi temin etmesi için fotoğraf verdiğini öne sürdü. Söz konusu kimlik ve ehliyeti hiç görmediğini, kullanmadığını savundu. Ancak savcılık, Özer'in ifadelerini yeterli bulmayarak, olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiğini değerlendirdi.Şüpheli Faruk Fatih Özer'in kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk ülkesinde üzerinde fotoğrafı basılı olan sahte kimlik ve ehliyetini kullanarak üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı belirtilerek Özer'in 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.