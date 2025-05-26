İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde; örgüt adına fon toplayan/sağlayan üphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da operasyon düzenlendi.41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda; şüphelilerden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu.Şüphelilerden 7'sinin yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.