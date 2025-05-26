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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı. Firarilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 26.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı varYurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde; örgüt adına fon toplayan/sağlayan üphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU
41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda; şüphelilerden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu.

DİĞERLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şüphelilerden 7'sinin yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.