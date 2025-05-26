İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı. Firarilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde; örgüt adına fon toplayan/sağlayan üphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da operasyon düzenlendi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU
41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda; şüphelilerden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu.
DİĞERLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şüphelilerden 7'sinin yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU
41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda; şüphelilerden 33’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu.
DİĞERLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şüphelilerden 7'sinin yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.