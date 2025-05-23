Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararlarına göre bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapılırken bazı isimler görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararlarına göre bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapılırken bazı isimler görevden alındı.İşte atanan, görevden alınan ve görevinde değişiklik yapılan isimler:Pınar Demir Er, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na,Ayşenur Çoban, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü’ne atandı.Murat Cavunt, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atandı.Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur, Vergi Başmüfettişliği'ne atandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı.Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen,Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar,Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener,Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu,Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı,Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe,Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.Mehmet Ali Katipoğlu, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Serdal Şimşek, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Vedat Kaya, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Elif Özbek, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Fatih Erdoğan, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Ömer Faruk Kahraman, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Özgür Tokgöz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Mustafa Yılmaz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Aziz Gün, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne,Aytekin Yılmaz, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.Doç. Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na getirildi.Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine,Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer, Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına,Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.Hakim Adayı Abdullah Başol ise Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.