Şişli'de sokak ortasında katledilen Bahar Aksu davasında şok detay! Meğer şehir şehir kaçıyormuş...

İddianamede yer alan bilgilere göre, Bahar Aksu, 2019 yılında Rüstem Elibol ile evlenmiş, ancak 2022 yılında boşanmıştı. Boşanmanın ardından Elibol'un tehditleri ve şiddeti, genç kadının hayatını kabusa çevirdi. 2020 yılında Elibol hakkında 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından şikayetçi olan Aksu, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) sığındı.Eski eşinin takibinden kurtulmak için önce Çanakkale'den Edirne'ye, ardından İstanbul'a taşınarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak Elibol, Aksu'yu sosyal medya üzerinden saplantılı bir şekilde takip etmeye devam etti. Bahar Aksu'nun Şişli Bomonti'de bir otelde çalıştığını öğrenen zanlı, cinayeti planlayarak harekete geçti.Rüstem Elibol, cinayetten üç gün önce, 2 Mayıs'ta arkadaşları Aziz B., Samet S. ve Semih Y. ile Çanakkale'den İstanbul'a geldi. İlk olarak Aksu'nun ev ve işyeri arasındaki güzergahını belirlemek için keşif yaptı. Şüpheliler, bir otelde kalarak cinayet planını detaylıca hazırladı.İddianameye göre, yeterli kişi sayısına sahip olmadıklarını düşünen zanlılar, Çanakkale'ye geri dönerek bir başka şüpheliyi, Samet Salman'ı da yanlarına aldı. 5 Mayıs sabahı, Bahar Aksu'nun işe giderken geçtiği Kazım Orbay Caddesi'nde pusu kuran Elibol, genç kadını önce kaçırmaya çalıştı.Bahar Aksu cinayetinde katil Rüstem Elibol'dan kan donduran ifade: 'Sürekli takip ettim'Aksu'nun direnmesi üzerine soğukkanlılıkla silahını çeken zanlı, eski eşinin kafasına ve vücuduna defalarca ateş etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Aksu'nun araca bindirilmeye zorlandığı ve direndiği anlar net bir şekilde görülüyor.Elibol'un savcılık ifadesinde, 'Eski eşimi kaçırıp ikna etmek istiyordum, öldürmek istememiştim' dediği belirtildi. Ancak iddianame, zanlının başından beri öldürme kastıyla hareket ettiğini ve diğer şüphelilerin de bu planı bilerek ona yardım ettiğini vurguluyor.Elibol'un olay sırasında silahının iki kez tutukluluk yapmasına rağmen soğukkanlılıkla mermiyi değiştirip ateş etmeye devam ettiği, ardından Aksu'nun sırtına ve kalçasına ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirtildi.Rüstem Elibol'un sosyal medya paylaşımları, cinayetin planlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zanlının paylaşımlarında, 'Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana' ve 'Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı' gibi tehditkar ifadeler yer aldı. Bu paylaşımlar, Elibol'un saplantılı ruh halini ve cinayete giden süreci açıkça gözler önüne seriyor.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Rüstem Elibol Eyüpsultan'da, diğer şüpheliler ise Silivri'de yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianamede, Elibol ve ona yardım eden Aziz B., Samet S. ve Semih Y. hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Elibol için 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 20 yıla kadar hapis istendi. İddianame, şu anda Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.Bahar Aksu'nun cenazesi, memleketi Edirne'de Eski Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi. Cenazede annesi Gülçin Küçüktorun, 'Kızım en güzel yerde, cennetine kavuştu' diyerek gözyaşı döktü. Aksu'nun teyzesi Nesrin Arı, 'O psikopat sürekli peşindeydi. Bahar'ın babası İngiliz, onun parasının peşindeydi' diyerek zanlının geçmişteki tehditlerini anlattı. Kız kardeşi Berin Nur Altınbaş ise, 'Ablam nikâhıma gelirken bile korkudan Rüstem'in cezaevinde olduğundan emin olmak istedi. Hayalleri vardı, katil en ağır cezayı alsın' dedi.Bahar Aksu'nun ailesi, katilin ve ona yardım edenlerin en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Üvey baba Yücel Altınbaş, 'Rüstem Elibol tekin bir insan değildi. Çanakkale'de çek senet işleriyle uğraşıyordu. En büyük cezayı alması için ailecek mücadele edeceğiz' dedi.