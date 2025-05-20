Canlı Yayında İğrenç Teklif İddiası: Eski Eş, Kızını Satmaya Kalktı!

Gündüz kuşağı programlarında sıkça yaşanan aile içi çatışmalara bir yenisi eklendi. Süleyman'ın, doğum günü kutlaması sırasında telefonda yaptığı bir görüşme esnasında bu ahlak dışı teklifin konuşulduğunu söyleyen Hülya'nın açıklamaları stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.Programın başlangıcında Süleyman, 17 yaşındaki kızı Damla'nın velayetini almak istediğini belirtti. Ancak Hülya, bu talebin tamamen göstermelik olduğunu, asıl amacın kontrol ve intikam duygusu olduğunu öne sürdü. Süleyman, iddiaları reddetse de, yıllardır görüşmediği kızıyla bir anda bağ kurmak istemesi soru işaretleri yarattı.Programın en çarpıcı anı Hülya'nın 2007 yılında yaşandığını iddia ettiği olay oldu. O dönem henüz bebek olan Damla'yı, Süleyman'ın 5.000 TL karşılığında satmayı teklif ettiğini öne süren Hülya, “O sırada Damla'yı uyutmaya götürmüştüm, Süleyman telefonda konuşuyordu annem ve arkadaşımda yanımdaydı onlarda duydu, Damlayı 5.000 TL karşılığında satmayı teklif etti.” sözleriyle stüdyoyu sessizliğe boğdu.Şok eden itirafların ardından Baba'nın savunması ise şok etti. Baba Süleyman, ‘'Damla 2007 doğumlu, 2007 yılında 5000 TL ne demek sen biliyor musun? Sen manyak mısın? Ben Damla'yı satacak olsam peşinden buralara kadar gelmem.'' Dedi.Kamuoyu, programda açıklanan bu iddiaların yargıya taşınıp taşınmayacağını merak ederken, sosyal medyada olay gündem oldu. Damla'nın geleceği ve velayeti konusunda mahkemenin nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.