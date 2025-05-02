Kırıkkale'de bahis oynamak için verilen borç para kavgası: Adam kaçırıp darbettiler

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan 2025 tarihinde yaşanan olayda, hasta bakıcı E.K., yasa dışı bahis nedeniyle yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden iş arkadaşı E.G. ile tartıştı.KAÇIRILARAK DARBEDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİE.K., daha sonra E.G.'nin kardeşi A.B. ve beraberindeki kişiler tarafından zorla bir adrese götürülerek darbedildiğini öne sürdü.E.K.'nın şikayeti üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, olayla bağlantısı olduğu belirlenen Ö.Y., O.Ş., S.Y. ve F.D., 23 Nisan günü emniyetteki işlemlerin ardından mahkemece, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Firari şüphelilerden A.B. Afyonkarahisar'da, E.G. ise Kırıkkale'de yakalandı.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B. aynı suçtan tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 havalı tabanca, 1 tabanca, 14 adet fişek, 1 sallama, 2 bıçak, 1 muşta, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte 533 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.