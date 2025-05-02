Android 16'nın gizli tasarımı ortaya çıktı! Google sessiz sedasız değiştiriyor

Android 16 işletim sisteminin 4'üncü ve son beta sürümü bu ay yayınlandı. Ancak kullanıcılar büyük bir arayüz değişikliğiyle karşılaşmayı beklerken hayal kırıklığı yaşadı.'Android Authority' sitesinin haberine göre, Android 16'nın kararlı sürümü, geçen yılki versiyonla görsel açıdan büyük benzerlikler taşıyacak. Ancak Google'ın önümüzdeki dönem için çok daha iddialı tasarım planları var.Şirketin gelecek ay düzenleyeceği Google I/O 2025 Geliştirici Konferansında tanıtacağı Material 3 Expressive teması, Android'e yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Android 16 Beta 4'te gizli olarak yer alan tasarım değişiklikleri, henüz varsayılan olarak aktif değil. Fakat gelecekteki güncellemelerde hayatımıza girmesi bekleniyor.Yeni tasarım diliyle birlikte; ana ekran simgeleri artık dikdörtgen, yuvarlak veya üç farklı biçimde kişiselleştirilebilecek. Ayarlar menüsünde ise kullanıcıları karşılayan renkli simgeler, daha net bölüm ayırıcıları ve yenilenen kaydırıcılar dikkat çekiyor. Ayrıca parola giriş ekranı ve tüm uygulamalar listesinde uygulanan bulanıklık (blur) efekti de karşımıza çıkıyor.Hızlı ayarlar menüsü, mevcut düzenini korurken daha keskin çizgilerle yenilenmiş bir görünüm sunuyor. Bildirim simgeleri de yenilendi.Görsel değişikliklerin tam olarak ne zaman aktif hale geleceği netlik kazanmadı.Android 16'nın tasarımını gösteren ekran görüntüleri: