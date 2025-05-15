Mansur Yavaş'tan karton bardak skandalı! Ankaralılar isyanda

Sabah'a konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalları bir bir sıraladı. Özcan, özellikle karton bardak ve çöp poşeti gibi sıradan alımların astronomik rakamlarla yapılmasını sert dille eleştirdi.29 Aralık 2023 tarihinde yapılan ihaleyle alınan 45 milyon bardak için 159 milyon TL ödendiği belirtiliyor. Oysa aynı yıl, 11 ay önce yapılan 90 milyon bardaklık ihalenin sadece 69 milyon TLye mal olduğu kaydedildi.Skandal bununla da sınırlı değil: Bu ihaleyi, daha önce yine şaibeli tabut ihalesini kazanan firma aldı. İhale kapsamına bardakla alakasız ürünler – hard disk, tuvalet fırçası, araba yıkama fırçası, balata spreyi – dahil edilerek, rekabetin önüne geçildiği öne sürülüyor. Ayrıca, ihaleyi alan firmanın ihaleden kısa süre önce ve sonra el değiştirmesi, işin ne kadar organize yapıldığını gözler önüne serdi.Sosyal medyada ve halk arasında tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte bazı vatandaş tepkileri:'Çaldıkları minare o kadar büyük ki, uydurdukları kılıflar tırnağını bile kapatmıyor. Ne olacak bu İBB ve ABB'nin içler acısı durumu? Ne zaman yargı buna dur diyecek?''Mansur için operasyon yapılması gerekir, zira ABB'nin İBB'den ne farkı vardır? Konser adıyla soygun düzenine son verilmesi gerekmez mi?''Haram zıkkım olsun milletin vergilerini cebine indirenlere...''Yolsuzlukta İstanbul ile Ankara yarışıyor. Kim daha çok çalmıştır diye anket açmak gerekmez mi?''Teleferiği hiç ettin. 1 metre metro yok, trafik çile oldu. Hâlâ hiçbir şey yokmuş gibi reklama para harcıyorsun. Ankara'yı yaşanmaz hâle sen getirdin Mansur Yavaş. Ankapark çalışırken hurdaya döndürdün. Yollardaki ağaçları katlettin. Keçiören'i de yandaşlarına peşkeş çektin.''Türkiye'nin parasını yiyip İngiliz'e yatırım yapan CHP'li belediye başkanı. Ülkücü milliyetçi geçinen vurguncu çakmalar.''Hakikaten 3600 küsur kilometre yapıyor. Aynı zamanda 9.000.000 milyon litre çay demek. O kadar çayı demlemek için ise yine 9 milyon poşet çay gerekli. Neyse ki çayları almayı akıl edememişler. Faturası daha ağır olurdu.''İstanbul'da bantlayarak götürmüşler, Ankara'da sessiz sessiz, dürüst profille götürmüşler... İşte muhaliflerin yönetim anlayışı. Şimdi gidip bunlara hangi vicdanla oy verecekler?''Hadi dirimizden, dirilerden beytülmâlden çalıyorlar, anladık. Yahu ölümüz, ölülerimiz üzerinden çalmak nedir? Hiç mi âhiret korkunuz yok?''45 milyon bardak nerede? Bu bardaklar uç uca sıralandığında Ankara'dan Londra'ya değil, cehenneme yol olur ancak. Saçı bitmedik yetim hakkı yiyenlerin yeri orasıdır.''Yahu arkadaş, bu CHP'ye bu millet bu yüzden belediyeleri vermiyordu. Verdiler, adamlarda gram değişim yok! Yine vurgun, yine hiçbir çalışma yok. Melih Başkan'ın yaptıklarının üzerine bir şey koyamadılar.'