Düzensiz göçmenleri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü 22 yaralı

Yakalanan düzensiz göçmenleri Şırnak'taki barınma merkezine götüren midibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun- Kayseri karayolunda kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.Kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6'sı jandarma personeli 22 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.