Bir dev daha yıkılıyor: Ünlü restoran zinciri iflasın eşiğinde

Gündelik restoran sektöründe küresel çapta yaşanan ekonomik sıkıntılar, bir markayı daha vurdu.Sağlıklı ve sebze ağırlıklı menüleriyle tanınan popüler restoran zinciri Planta, ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı.Miami Beach merkezli CHG US Holdings, bünyesindeki 17 iştirakle birlikte işlerini yeniden yapılandırmak amacıyla 11. Bölüm iflas koruması için 12 Mayıs'ta Delaware İflas Mahkemesi'ne başvurdu.Şirket, başvurusunda 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlık ve 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında borç bildirdi.Planta, ABD genelinde New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde toplam 18 restoran işletiyor.Son dönemde artan maliyetler, düşen tüketici harcamaları ve sektör genelindeki durgunluk, bu iflas sürecinde etkili oldu.Şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında; Los Angeles'taki 8461 Melrose Avenue adresindeki ev sahibi 613.000 dolar, hukuk firması Saul Ewing Arstein & Lehr LLP 316.000 dolar, mülk sahibi 13 W 27 Leasehold LLC 203.000 dolar, Friedman Properties 180.000 dolar ve Baldor Specialty Foods 176.000 dolarlık alacakla öne çıkıyor.Başvuru belgelerine göre CHG US Holdings, 18 ayrı davayla karşı karşıya ve bu davaların birleşik şekilde yürütülmesini talep ediyor.Ayrıca şirket, iflas süreci sonunda idari masrafların ödenmesinin ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini belirtiyor.