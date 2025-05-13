'G' simgesi 10 yıl sonra değişti! İşte yeni tasarımı

ABD merkezli teknoloji devi Google, tam 10 yıl aradan sonra milyonlarca kullanıcının alıştığı ikonik 'G' simgesini yeniledi. Google'ın ana sayfasına girince karşımıza çıkan 'Google' yazısı aynı kaldı. Ancak klasik dört renkli 'G' logosu daha modern bir görünüme kavuşturuldu.GOOGLE LOGOSUNA GÜNCELLEME2015 yılında Product Sans yazı tipine geçilmesiyle büyük bir logo dönüşümüne imza atan Google, o dönem mavi arka plan üzerine küçük beyaz 'g' harfini terk ederek bugün hâlâ kullanılan dairesel çok renkli 'G' simgesine geçmişti. Ancak artık bu simge de evrim geçiriyor.9to5Google'ın haberine göre yeni tasarımda, daha önce birbirinden keskin sınırlarla ayrılan kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renk bölmeleri yerine, renklerin birbirine yumuşak geçişlerle aktığı bir yapı benimsendi. Kırmızı sarıya, sarı yeşile ve yeşil maviye doğru akıyor.İşte yeni Google logosu (sağdaki):Yenilenen ikon ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulan Google Arama uygulamasının son güncellemesiyle dikkat çekti. Ardından Android platformuna, Google uygulamasının 16.18 beta sürümü ile geldi. Değişiklik oldukça ince olduğundan, çoğu kullanıcı simgeyi yalnızca ana ekranında ya da tarayıcı sekmesindeki favicon olarak gördüğü için fark etmeyebilir.